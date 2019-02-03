Павлов: Раніше ненавидів легіонерів, налаштовував українців проти них

Відомий футбольний тренер Микола Павлов розповів про стосунки з іноземними футболістами.

"Раніше ненавидів легіонерів, у мене грали тільки українці, які розмовляли однією мовою. Я налаштовував їх проти легіонерів. Це була моя омана, яка надалі виявилася плюсом.

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Говорив їм: "Ці люди приїхали забирати хліб у вас і ваших сімей, вони відбивають у вас ваших наречених, займаються з ними любов'ю". Чим вище піднімав голос, тим нижче вони йшли під стілець.

І ось футболісти виходили, чекали тільки, щоб я їх випустив. Раніше було Динамо – і все. Потім з'явився ринок. Щоб тягнутися за ними, ми повинні своїм футболістам теж піднімати зарплату. Завдяки легіонерам керівники зобов'язані були платити більше. Не я ж таке придумав – це ринок. Я собі так зарплату піднімав.

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У мене ж не було кваліфікованих футболістів, а я гідно представляю ваше місто, то чому повинен отримувати менше, ніж той тренер? Не знаєте скільки? Дізнайтеся – ви ж можете зателефонувати іншому президенту. Потім йдуть чутки, що мене звуть туди і туди. І піднімали зарплату, а я вже піднімав футболістам", – сказав Павлов програмі Трендец.