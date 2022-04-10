Легендарний тренер Микола Павлов прокоментував благодійні матчі за участі Динамо і Шахтаря під час війни з росіянами.

"Я довіряю людям, які керують нашою країною. І якщо вони вирішили випустити ці команди з країни (у такий час), значить, у цьому немає жодних сумнівів. Знаю і те, як ставиться до спорту та футболу, зокрема, Президент України Володимир Зеленський. Упевнений, що без його підпису таке рішення ніхто не ухвалив би.

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Звісно, ​​це добра справа — ми вже бачили, яка атмосфера була на стадіоні у Греції, коли там грав Шахтар. Будуть зібрані кошти, які підуть на допомогу армії та народу. Люди стануть ще частіше говорити про Україну та допомагатимуть нам у цей непростий час.

Крім того, тут слід враховувати і спортивний фактор. Усі ми сподіваємось на те, що у червні зіграють наші збірні, і зараз футболісти проходять відповідну підготовку. Потрапляння національної команди України на чемпіонат світу — це питання стратегічного характеру.

Там, у Катарі, до України точно буде прикута увага усієї планети. Нас підтримуватимуть, допомагатимуть. Впевнений, що на той час війна закінчиться, але нам потрібно буде відбудовувати міста, дбати про людей", – поділився Павлов у інтерв'ю Команда№1.

Зазначимо, що Шахтар вже провів перший матч у рамках благодійного турне, мінімально поступившись Олімпіакосу. Динамо свій поєдинок з Легією зіграє у вівторок, 12 квітня, початок о 21:30.

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