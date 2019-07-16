Павлов: Подобається формат чемпіонату, коли у першій шістці два клуби змагаються за чемпіонство, а інші спостерігають

Відомий український тренер Микола Павлов прокоментував введення в УПЛ матчів плей-офф за місце в єврокубках.

"Я не буду приховувати, що є прихильником старої формули чемпіонату. Коли в першій шістці два клуби змагаються за чемпіонство, а інші просто спостерігають.

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Зараз придумали ігри плей-офф за 5-6 і 7-8 місця. Але навіщо? Це яке ж нервування тренерам і футболістам! Спочатку вони намагаються потрапити в шістку, а потім ще ігри плей-офф. Вийдуть зайві матчі, а футболісти менше відпочинуть перед новим сезоном.

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Тому, хоч і з запізненням, але прийнято правильне рішення повернути в чемпіонат України 16 команд. Це треба було зробити ще раніше", – цитує Павлова "Команда №1".