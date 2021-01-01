Президент Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу Микола Павлов прокоментував перемогу Віктора Скрипника, який став найкращим наставником елітного дивізіону у році, що минає.

"Перш за все, треба зважати, що враховувалася робота тренерів в період з січня по грудень включно. Після кожного туру шляхом опитування серед тренерів визначали найкращих, що в підсумку і допомогло об'єктивно зупинити свій вибір на найдостойніших.

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При виставленні оцінок, перш за все, бралися до уваги номінальний результат команди, подолання складнощів в управлінні підопічними, тренерська майстерність. На мій погляд, Віктор Скрипник був найкращим в елітному дивізіоні, Олександр Чижевський – у Першій лізі і Володимир Бондаренко – у Другій. Всі перемогли цілком заслужено. Зокрема, Скрипник шість разів визнавався тренером туру. На жаль, поки що через карантинні обмеження невідомо, коли відбудеться церемонія нагородження лауреатів.

Якщо говорити про найкращих гравців року, що минає, то я б віддав перевагу Віктору Циганкову, Миколі Шапаренкові та Віталію Миколенку", – сказав Павлов у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визначало лауреатів сезону вже вчетверте поспіль.

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