Павлов не виключає впровадження ліміту на іноземних тренерів

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу занепокоєне збільшенням кількості іноземних тренерів в УПЛ.

"Ми пильно стежимо за кадровими рішеннями українських клубів. Нині Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу попереджує про необхідність захистити права вітчизняних спеціалістів. З початком кризи в клубному українському футболі відразу декілька факторів погіршили становище вітчизняних тренерів.

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По-перше, зменшилась кількість клубів в УПЛ – отже, зменшилась кількість робочих місць. По-друге, слідом за ситуативним зменшенням кількості іноземних гравців та тренерів прийшов інший процес – поступове, але впевнене зростання кількості легіонерів не лише у цеху гравців, а й у цеху тренерів УПЛ.

Нині положення українських футбольних тренерів залишається складним. Кількість робочих місць зменшується, а в УПЛ зростає відсоток іноземних головних тренерів. Нині їх уже 5 при 12 клубах. При цьому в багатьох клубах працюють іноземці – асистенти головних тренерів, тренери воротарів, тренери з технічної та тактичної підготовки, очільники молодіжних та юнацьких команд, клубних академій.

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Обговоримо різноманітні варіанти, в тому числі, й – як варіант – запровадження ліміту на тренерів-легіонерів або введення в регламентні норми заявкового внеску за призначення тренера-легіонера за прикладом того, який існує за заявку футболіста-легіонера. Кошти, які таким чином надійдуть від клубів, запропонуємо направляти на покращення навчання українських тренерів.

На сьогодні відбуваються процеси, які можуть нашкодити нашому футболу. Чому керівники беруть іноземних тренерів? На жаль, часто буває так, що вони самі нічого не знають про своїх нових тренерів, а ті нічого не знають про Україну та її особливості. От і виходить, що тренер пропрацював кілька місяців – і поїхав, наче як його й не було. То, виходить, вигідно брати таких спеціалістів, у той час, як стільки наших фахівців без роботи?

Я сам пропрацював тренером багато років і весь час поважав свою професію. І нині дивуюся іноземцям, які приїжджають до нас на 1-2 тисячі доларів зарплати. Це ж наскільки треба не поважати себе й свою професію, щоб їхати в чужу країну, далеко від родини, не маючи умов для роботи, свободи в ній!? Добре, якщо ти їдеш очолити команду-гранда, але якщо ні?! Тому й відходять такі тренери, а ми не встигаємо запам’ятати їхні імена", – цитує Павлова офіційний сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.