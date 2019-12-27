Павлов назвав найкращого українського легіонера 2019 року

Італія — 26 груд 17739
-
Мілан може придбати 2-й найбагатший мільярдер світу – він планує трансфери Мессі та Гвардіоли
-
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1 – відео голів та огляд матчуАнглія — 26 груд 551
-
Манчестер Юнайтед розгромив Ньюкасл, Арсенал у дебютному матчі з Артетою втратив очки з Борнмутом: 19-й тур АПЛ, четверАнглія — 26 груд 1534
-
Брюгге знищив Зюлте-Варегем – Соболь асистував у другому поєдинку поспільБельгія — 26 груд 361
-
Динамо визначилось із суперниками на першому тренувальному зборі – кияни проведуть 6 спарингівУкраїна — 26 груд 6159