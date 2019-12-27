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Павлов назвав найкращого українського легіонера 2019 року

09:45 530 Читать на русском
Павлов назвав найкращого українського легіонера 2019 року
Микола Павлов / Фото з відритих джерел

Відомий український тренер Микола Павлов виділив вітчизняного гравця, який найкраще проявив себе за кордоном у цьому році.

"Найкращий легіонер – Роман Яремчук. Основний у своїй команді, плюс його бомбардирські якості.

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У нас він до кінця не був оцінений, особливо в Динамо, а в Європі довів свою спроможність. У хлопця, схоже, є характер, інші могли б зламатися", – розповів Павлов у коментарі Footboom.

Додамо, що Роман Яремчук у поточному сезоні провів за Гент 29 матчів у всіх турнірах і забив 17 м'ячів. Також в активі форварда 5 голів і один асист за збірну України у 2019 році.

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Теги
Українці за кордоном Гент Гент Збірна України Микола Павлов Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук
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