"Чи вважаю я Ротаня найкращим тренером наразі? Враховуючи, що він працює лише третій рік, вважаю, що в нього вже є свій досвід. Він працював у тренерському штабі молодіжної збірної – це забирало багато часу й сил.

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Я пов’язую успіхи Ротаня з тим, що в нього дуже сильна тренерська команда. Усі тренери, які його оточують, – це люди з певним досвідом у футболі. Особливо хотів би відзначити Євгена Греся, який працює у них як аналітик і тренер. Я добре його знаю – колись він дуже допоміг мені, коли я працював у Ворсклі та Маріуполі. І Ротань, як керівник штабу, правильно підібрав людей, що теж говорить на його користь. Для мене не є секретом, чому в них усе виходить – я знаю, як вони працюють", – сказав Павлов у інтервʼю Українському футболу.

Команда Ротаня проводить вдалий сезон і зараз йде другою у турнірній таблиці УПЛ, поступаючись лідеру лише чотирма очками, а найближчий переслідувач відстає на шість.

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