"В цьому році Маріуполь мені дуже подобається. Тренер і хлопці молоді, всі один одного знають. Я знімаю капелюх перед командою – це єдиний клуб в Україні, який всі матчі грає на виїзді. А напередодні поєдинку з Динамо вони в Маріуполі не перебувають майже три тижні. Їм не позаздриш, як вони борються з труднощами. Але при цьому обставини не позначаються на якості їх гри. Вони молодці.

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Футболісти Маріуполя молоді, швидкі, вони не так сильно переживають невдачі під час гри і після, як більш досвідчені виконавці. Нема кого і виділити, хто старший за Мишньова. Мені здається зовсім нещодавно він дебютував у мене в команді, а зараз він капітан і лідер Маріуполя.

У "біло-синіх" є козир – тренер Луческу. Те, як він у своєму віці мотивує футболістів, працює, має бути прикладом для молодих тренерів. Це заслуговує на повагу. Чи змінилось Динамо за час роботи Луческу? Безумовно. Згоден з багатьма експертами, що це не Шахтар став гіршим, це Динамо стало кращим.

Не сумніваюся, що переможе Динамо. З мене поганий прогнозист, тому не скажу, з яким рахунком. У складі киян відбудеться певна ротація. Але це великий плюс. Всі пам'ятають, як зіграв резервний склад Барселони. Вони виступили ще краще, ніж із Мессі.

Так і тут, кияни, які отримають свій шанс, будуть хотіти проявити себе якнайкраще. На кону гра з Ференцварошем. Всі говорять про значення цього матчу", – наводить слова Павлова офіційний сайт Динамо.

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