Павлов: Бабич молодець, що зміг в таких умовах підготувати команду на матч проти Юргордена

Колишній наставник Маріуполя Микола Павлов поділився враженнями від першого матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполя проти шведського Юргордена (1:1).

"Для Маріуполя це цілком гідний результат. Щоб його досягти, українська команда доклала чимало зусиль. Олександра Бабича треба похвалити, що він в таких умовах зумів добре підготувати команду на першу гру.

Він би мені напевно позаздрив, бо, коли Маріуполь при мені виходив в єврокубки, у мене була можливість підсилити склад команди, а у нинішнього тренера "азовців" таких маневрів для цього немає, хоча клубу, якщо він хоче вдало представляти країну в єврокубках, треба було звернути увагу на комплектацію Маріуполя.

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Шанси команди на прохід у наступний етап змагань? Шанси, звичайно, є 1:1 на виїзді – хороший результат. Сподіваюся, що в матчі-відповіді українці в рідних стінах утримають невелику перевагу і пройдуть в наступний раунд.

Хоча азовцям буде важко. Якщо Динамо і Шахтар можуть собі дозволити ротацію складу, то маріупольці – ні. Зараз команда після довгої дороги назад, грають у неділю в чемпіонаті і потім знову майже відразу матч-відповідь з Юргорденом", – розповів Павлов в коментарі Команда1.

Нагадаємо, Маріуполь на останніх хвилинах втратив перемогу у маті проти Юргордена.

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