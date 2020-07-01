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Павлов – про роботу в Динамо: Навіть короткого проміжку часу вистачило, аби розгледіти талант Шевченка і Реброва

1 липня 16:48 - Читать на русском
Павлов – про роботу в Динамо: Навіть короткого проміжку часу вистачило, аби розгледіти талант Шевченка і Реброва
Микола Павлов / фото із відкритих джерел

Колишній тренер Динамо Микола Павлов поділився спогадами від роботи в київському клубі.

"У київському суперклубі мені було не вельми комфортно. Річ у тім, що в Динамо поважали тих тренерів, які колись самі виступали у біло-блакитній футболці. А я, хоча й корінний киянин, ніколи не захищав динамівських кольорів, тож невдовзі передав повноваження головного тренера Йожефу Сабо.

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Та навіть короткого проміжку часу мені вистачило для того, аби розгледіти в юних Шевченкові і Реброві непересічний талант. Щоправда, в них ще не було тієї харизми, яка прийшла з роками. Тоді ролі перших скрипок у нападі виконували Леоненко, Скаченко, Коновалов", – сказав Павлов у інтерв'ю Футбол24.

Нагадаємо, Павлова запрошували в Динамо у сезоні 1994/95 на посаду директора команди, але згодом фахівцеві ненадовго довелося стати виконувачем обов'язків головного тренера.

Читайте повне інтерв'ю Миколи Павлова для Футбол 24: "Лобановський запросив мене додому": чому Павлов покинув Динамо, воював з арбітрами і викурював по 3 пачки цигарок

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Теги
Динамо Динамо Сергій Сергій Ребров Андрій Андрій Шевченко Микола Павлов
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