toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЄВРО-2020 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЧЕЛСІ - ВЕСТ ХЕМ

Павелко: Збірна України та Шевченко довели, що з нами слід рахуватись

22:10 172 Читать на русском
Павелко: Збірна України та Шевченко довели, що з нами слід рахуватись
Андрій Павелко / УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував результати жеребкування Євро-2020.

"Не хотілося знову грати з Португалією. Австрія – це хороша для уболівальників новина. Будь-який суперник, який дозволить нам порадіти і здобути результат, стане вдалим жеребом. Подивимося вже на самому турнірі.

Євро-2020: календар матчів збірної України

Андрій Шевченко і збірна України своїми виступами довели, що з нашою командою потрібно рахуватися. Наша збірна – це ім'я. Всі колеги вітають, що ми кваліфікувалися на Євро-2020. Дуже приємно від них чути, що ми сенсаційно відправили чемпіонів Європи в третій кошик", – поділився Павелко в ефірі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, збірна України зіграє на Євро-2020 зі збірними Нідерландів, Австрії та переможцем шляху D Ліги націй або Румунією (у випадку її перемоги в шляху A Ліги Націй).

Що чекає збірну України на Євро-2020?

blog_ava
Ярмоленко допоміг Вест Хему сенсаційно обіграти Челсі – кінець пекельного періоду в АПЛ
18:54
14826
Теги
Євро-2020 Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна Україна Андрій Павелко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
20
хв
Атлетіко
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук