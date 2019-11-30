Павелко: Збірна України та Шевченко довели, що з нами слід рахуватись

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував результати жеребкування Євро-2020.

"Не хотілося знову грати з Португалією. Австрія – це хороша для уболівальників новина. Будь-який суперник, який дозволить нам порадіти і здобути результат, стане вдалим жеребом. Подивимося вже на самому турнірі.

Євро-2020: календар матчів збірної України

Андрій Шевченко і збірна України своїми виступами довели, що з нашою командою потрібно рахуватися. Наша збірна – це ім'я. Всі колеги вітають, що ми кваліфікувалися на Євро-2020. Дуже приємно від них чути, що ми сенсаційно відправили чемпіонів Європи в третій кошик", – поділився Павелко в ефірі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, збірна України зіграє на Євро-2020 зі збірними Нідерландів, Австрії та переможцем шляху D Ліги націй або Румунією (у випадку її перемоги в шляху A Ліги Націй).

Що чекає збірну України на Євро-2020?