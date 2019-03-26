Павелко: Збірна України має чудову нагоду готуватися до наступних матчів, перебуваючи на першому місці

Президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував перемогу збірної України в матчі відбору на Євро-2020 проти Люксембургу (2:1).

"Хочу подякувати нашим уболівальникам. Ми бачили божевільну підтримку в Люксембурзі. Ми в три рази перевищили свою квоту і надали нашим фанатам можливість підтримати збірну. Хочу подякувати кожному, хто приїхав в Люксембург підтримати команду.

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Хлопці боролися до останнього і дали ту перемогу, яка нам була необхідна. Гра забувається, а рахунок залишається.

Ми на першому місці – наші суперники зіграли внічию. Це чудова можливість підготуватися до двох ігор в червні, перебуваючи на першому місці", – сказав Павелко в ефірі телеканалу Футбол 1.

Зауважимо, що збірна України розпочала відбір на Євро-2020 нічиєю проти Португалії (0:0) та перемогою над Люксембургом (2:1). Наразі "жовто-сині" очолюють турнірну таблицю групи В.

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