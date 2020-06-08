Павелко запевнив, що коронавірус не вплине на зміни формату УПЛ – лігу розширять до 16 клубів

Президент УАФ Андрій Павелко підтвердив, що проведення чемпіонату УПЛ за участю 16 клубів відбудеться в сезоні 2021/2022.

"У березні було затверджено стратегічний план розвитку жіночого футболу та ухвалено рішення, що із сезону-2021/2022 клуби УПЛ та ПФЛ будуть отримувати ліцензію за умови, що в їхній структурі буде жіноча команда.

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Також ми ухвалили рішення про поступове збільшення учасників чоловічої Прем’єр-ліги до 16-ти клубів. Незважаючи на форс-мажорні обставини, що спіткали нас цього року, це рішення, хочу підкреслити, незмінне. Ми плануємо дограти сезон, а не закінчити його достроково, як у деяких країнах. Наш наступний крок – повернення на трибуни вболівальників", – цитує Павелка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, повернення до формату проведення чемпіонату УПЛ за участю 16 клубів заплановане в сезоні 2021/2022. Наступну кампанію Прем'єр-ліга має розпочати з 14-а учасниками. Раніше обговорювалося питання про перенесення змін через наслідки пандемії коронавірусу.

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