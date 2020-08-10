Павелко здав позитивний тест на коронавірус – президент УАФ розповів про свій стан

"Отримав сьогодні позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Коло моїх контактних осіб чітко визначене, усі також проходять тестування та вже перебувають на самоізоляції, як і я.

Двоє гравців Динамо захворіли на коронавірус

Забігаючи наперед — почуваю себе нормально. Планую працювати у віддаленому режимі та буду на постійному зв'язку. Співробітників УАФ, які можуть бути контактними особами тих, з ким протягом останнього тижня я спілкувався особисто, в обов'язковому порядку також буде охоплено ПЛР-тестуванням. Тримаю це питання на особистому контролі.

Маю бойовий настрій і плани на швидке одужання", – написав Павелко у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно Динамо та Зоря підтвердили факт захворювання на коронавірус кількох своїх гравців.

Шахтар рветься у фінал Ліги Європи, який все ближче: тактичні нюанси і секрет успіху "гірників" – нокаут для Вольфсбурга