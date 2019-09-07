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Павелко вважає, що УАФ веде успішну боротьбу з договірними матчами

08:52 23 Читать на русском
Павелко вважає, що УАФ веде успішну боротьбу з договірними матчами
Андрій Павелко / УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував боротьбу з договірними матчами.

"Ми раді відзначити, що наша робота з викорінення ганебної практики matchfixing є успішною, а отриманий досвід та напрацьовані інструменти викликають інтерес наших закордонних партнерів, зокрема, наших добрих друзів із Литовської федерації футболу.

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УАФ радо ділиться своїм досвідом і відкрита до продуктивної комунікації на цьому та інших важливих для розвитку футболу напрямках. Щиро вдячний моєму колезі, президенту ЛФФ і найкращому бомбардиру в історії національної збірної Литви Томасу Данілявічюсу за продуктивну робочу зустріч. Ми завжди раді співпраці з вами та високо цінуємо багаторічну дружбу й партнерство наших асоціацій і наших держав", – цитує Павелка офіційний сайт УАФ.

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УАФ Андрій Павелко Договірні матчі
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