Павелко встановив дедлайни щодо завершення сезону в Україні

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко виступає за продовження чемпіонату.

"Потрібно постаратися дограти сезон за червень-липень і в кінці липня підвести його підсумки.

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У цих термінах ми також повинні передбачити матчі півфіналів і фіналу Кубка України", – розповів Павелко для ТК Футбол.

Поки не всі клуби в Україні підтримують ідею продовження чемпіонату. Нагадаємо, нинішній сезон УПЛ зупинився після 23-го туру, трійку лідерів турніру сформували Шахтар, Зоря та Динамо відповідно.

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