Павелко: Всі чотири удари Словаччини, які летіли в рамку воріт Бойка, завершились голами

Президент ФФУ Андрей Павелко поділився враженнями після матчу Ліги націй між збірними України та Словаччини.

"Звичайно, мені шкода, що команді не вдалося завершити виступ на груповому етапі першого розіграшу Ліги націй на позитивній ноті. Але ж всі прекрасно розуміли, що цей матч для нас нічого не вирішує, оскільки збірна України достроково виконала завдання і забезпечила собі перше місце в групі ще в харківському поєдинку зі збірною Чехії.

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Для тренерського штабу Андрія Шевченка вчорашній поєдинок в Трнаві був хорошою можливістю поекспериментувати. Чому ні? Це нормальна практика для багатьох тренерів. Так, експеримент вийшов невдалим, якщо дивитися на результат.

Краще програти в матчі, який вже нічого не вирішує, і отримати хороший матеріал для аналізу і виправлення помилок на майбутнє, ніж битися за виживання в Лізі B до останнього, як наші суперники.

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Згідно зі статистикою зустрічі, у збірної Словаччини було чотири удари в рамку воріт Дениса Бойка – і всі вони завершилися голами, в тому числі і курйозний гол Куцки. Фортуна цього вечора була на боці нашого суперника. До того ж не можна забувати, що збірна Словаччини грала в рідних стінах і результат цього матчу для неї був дуже важливий", – цитує Павелка Terrikon.