Українська асоціація футболу працює над пошуком нового тренера для "синьо-жовтих". Андрій Павелко вже запланував зустріч з одним із головних кандидатів.

Сергій Ребров, який є претендентом на місце Шевченка, має труднощі з розірванням контракту з Аль-Айном. На фоні цього очільник УАФ Павелко сьогодні, 6 серпня, зустрінеться з Мироном Маркевичем.

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Як повідомляє журналіст ТК Футбол Ігор Бурбас у своєму Twitter, сторони планують обговорити усі можливі варіанти роботи 70-річного фахівця на чолі збірної України. Зокрема, "робочим варіантом" є контракт на рік з можливістю пролонгації ще на один.

Окрім Мирона Маркевича та Сергія Реброва, на вакантне місце наставника "синьо-жовтих" сватали ще Олексія Михайличенка, Джанні Де Б'язі і Юргена Клінсманна. Нового керманича мають обрати вже 9 серпня, коли відбудеться засідання Виконкому УАФ.

Нагадаємо, Андрій Шевченко очолював збірну України з 2016 по 2021 роки, провівши 52 офіційні зустрічі. Найбільшим досягненням фахівця за цей час був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії.

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