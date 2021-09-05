"Я хотів би подякувати вболівальникам від імені команди. Вони створили божевільну атмосферу і надали підтримку гравцям. Це відчувалося на полі.

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У нас, на жаль, був такий цикл великий, коли кожну другу гру ми провалювалися. Я дуже переживав, як довгий переліт туди і назад, а також гра на штучному газоні могли вплинути на функціональний стан футболістів.

Але хлопці показали, що вони вперше за останній час вийшли на другий матч ще агресивнішими. Забули про втому, тривалі перельоти, штучний газон, і показали божевільну гру, яка сподобалася вболівальникам", – сказав Павелко у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Україна у кваліфікації на ЧС-2022 провела вже 5 матчів – всі закінчились нічиєю. Вже 8 вересня "синьо-жовті" зіграють у спарингу з Чехією.

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