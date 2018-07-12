Павелко винен державі 200 млн гривень, – журналіст

Президент ФФУ Андрій Павелко 200 мільйонів гривень, які взяв у борг в Родовід Банку.

Заступник головного редактора видання Strana.ua Світлана Крюкова в своєму Фейсбук розповіла про заборгованість президента ФФУ Андрія Павелка перед державою.

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Чиновник взяв у борг 200 мільйонів гривень у Родовід Банку. Але невдовзі договір був визнаний недійсним.

"Мені тут в руки доречно потрапили цікаві документи. І з'ясувалося, що клуб Павелка непростий, а кредитний, а точніше кредитно-прострочений. У період з 2006 по 2010 рік він і його екс-дружина взяли в борг 200 млн грн у відомому сарацином Родовід Банку.

За ці гроші вони купили нерухомість за адресою Дзержинського (Вернадського) 23, а в 2010 Павелко уклав фіктивний договір купівлі-продажу заставної нерухомості за адресою м. Дніпро Вернадського – на підконтрольних йому юросіб "Індастріал білдінг Компані" з метою перевести кредит в Родовід Банк.

Пізніше договір визнали недійсним (за рішенням суду), і Павелко зобов'язали розрахуватися перед покупцем. Але гроші він не повернув, а підконтрольну юрособу незабаром визнали банкрутом. Потім як це буває нерухомість продали з торгів за заниженою вартістю в результаті чого вимоги банку задовольнили на 7 відсотків.

При цьому в ході слідчих дій юрособа УКРСаб – набувач нерухомості, викрили в заниженні ціни. За фактом, Павелко крутить дискотеки в клубі, за який винен державі купу грошей і не віддає", – написала журналістка.