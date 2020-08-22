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Павелко вилікувався від коронавірусу

14:18 - Читать на русском
Павелко вилікувався від коронавірусу
Андрій Павелко / Сайт УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко повідомив про успішне завершення своєї боротьби з коронавірусом.

"Друзі, дуже дякую всім, хто хвилювався і цікавився перебігом мого лікування. Завдяки відданим своїй справі медикам та Вашій підтримці я одужав. Вже два проведені ПЛР-тести дали негативний результат!

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На власному досвіді пересвідчився у тому, наскільки величезне навантаження сьогодні лягає на наших лікарів. Неймовірно вдячний всім-всім українським медикам, які продовжують боротися з COVID-19, рятуючи життя і здоров’я наших громадян!

Всім нам треба пам’ятати, що пандемія – це реальна і дуже серйозна загроза. Бережіть себе і своїх близьких, дотримуйтесь обмежень. Всім міцного здоров’я!!!" – написав Павелко на особистій сторінці у Facebook.

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Теги
УАФ Андрій Павелко коронавірус
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