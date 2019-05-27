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Павелко викликаний до НАЗК

20:46 279 Читать на русском
Павелко викликаний до НАЗК
Андрій Павелко / УАФ

НАЗК викликало президента УАФ Андрія Павелка для надання пояснень.

НАЗК підозрює президента УАФ Андрія Павелка у порушенні вимог щодо запобігання та врегулюванні конфлікту інтересів, що є адміністративним правопорушенням, повідомляє 24tv.ua. Деталей в агентстві не повідомляють.

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Павелко повинен прибути до НАЗК 28 або 29 травня відповідно під час робочого дня.

Раніше чиновника звинувачували у незаконному збагаченні та корупційних схемах завдяки виготовленню футбольних полів через фірму FFU Production.

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