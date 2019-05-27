Павелко викликаний до НАЗК

Україна — 19:45 3218
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Динамо в ЛЧ 2019/20: всі потенційні суперники у кваліфікації – найкращий і найгірший варіанти, російська загроза
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Рамос хоче розірвати контракт з Реалом заради переїзду в КитайІспанія — 17:00 3157
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Фабрі попрощався з гравцями Карпат та покинув клуб, – ТК ФутболУкраїна — 15:55 2340
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Гаряча дискусія Суркіса з тренером Динамо, нова форма "біло-синіх", емоції тренера Карпат – головні моменти 31 туру УПЛУкраїна — 14:00 11122
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Ліга чемпіонів 2019/20: Шахтар потрапив у другий кошик при жеребкуванні групового турніруЛіга чемпіонів — 13:24 3602