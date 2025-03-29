Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що затримання колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка було незаконним.

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Суд у Страсбурзі постановив, що українська влада порушила його права, не надавши можливості для невідкладного судового розгляду законності утримання під вартою та не забезпечивши негайне звільнення після визнання затримання незаконним.

ЄСПЛ також ухвалив рішення стягнути з державних органів грошову компенсацію на користь Павелка. У лютому 2023 року Печерський районний суд Києва усунув його з посади президента УАФ через звинувачення у корупції та розкраданні коштів. Наразі цю посаду обіймає Андрій Шевченко.

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