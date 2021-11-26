"Трохи зрадів, трохи засмутився через наших уболівальників, які не побачать збірну у цих матчах. Потрібно буде їхати до наших суперників.

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Мета залишається незмінною. Олександр Васильович мав з командою 5 фіналів, до них додалося ще два. 7 фінальних матчів і буде Катар – все просто", – резюмував Павелко у ефірі vZbirna.

Нагадаємо, у півфіналі (24 березня 2022 року) збірна України зустрінеться з Шотландією, а у можливому фіналі (29 березня) – з переможцем пари Уельс/Австрія.

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