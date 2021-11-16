"Впевнений, що компетентні органи розглянуть цю справу і дадуть свою оцінку, вони завжди спостерігають. Комітет УАФ етики та чесної гри очолюють європейці.

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Це при мені вперше цей комітет очолили європейські лідери – Франческо Баранка та члени комітету, яких він залучив. А це колишні члени Європарламенту – серйозні люди", – зазначив Павелко у ефірі Радіо НВ.

Нагадаємо, нещодавно Бєсєдін та Бутко дозволили собі різкі заяви на адресу гомосексуалістів. Нападник Динамо у інтерв'ю сказав, що "людей нетрадиційної орієнтації не має бути", а колишній оборонець Шахтаря у своєму Instagram грубо відреагував на камінг-аут австралійського футболіста Джошуа Кавалло.

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