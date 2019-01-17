Павелко: VAR може бути застосований у фіналі Кубка України або в Суперкубку

Президент ФФУ Андрій Павелко розповів, коли в Україні вперше може бути використана система VAR.

"Ми на фінішній прямій. У нас є кілька технічних питань. Потрібно протестувати обладнання певною кількістю годин. Я думаю, що в найближчому часі ми побачимо цю систему в тестовому режимі.

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Один з варіантів – це фінал Кубка України. Є вимога від ФІФА, це чітке кількість годин в тестовому режимі. Якщо ми будемо встигати, то хотілося б, щоб фінал Кубка України або Суперкубок був проведений з системою VAR", – сказав Павелко каналу Футбол 1.

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