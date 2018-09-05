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Павелко: УЄФА схвалив гасло "Слава Україні" на футболках збірної

15:03 898 Читать на русском
Павелко: УЄФА схвалив гасло "Слава Україні" на футболках збірної
Андрій Павелко з новою формою збірної України / ФФУ

Президент ФФУ Андрій Павелко повідомив, що УЄФА офіційно дозволив нанести на форму збірної України напис "Слава Україні".

"ФФУ звернулася до УЄФА, отримала схвалення і розмістила напис "Слава Україні". Ми отримали добро, таке гасло на підтримку нашої збірної схвалюється.

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Це наша офіційна підтримка збірної, наша гордість. Щоб "Слава Україні" гриміло по всьому світу, щоб ці слова завжди підтримували наших футболістів і на футбольному полі, і поза ним", – цитує Павелка сайт телеканалів "Футбол 1/2".

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Теги
Україна Україна Збірна України Головне УЄФА Андрій Павелко
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