Павелко: УЄФА схвалив гасло "Слава Україні" на футболках збірної

Президент ФФУ Андрій Павелко повідомив, що УЄФА офіційно дозволив нанести на форму збірної України напис "Слава Україні".

"ФФУ звернулася до УЄФА, отримала схвалення і розмістила напис "Слава Україні". Ми отримали добро, таке гасло на підтримку нашої збірної схвалюється.

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Це наша офіційна підтримка збірної, наша гордість. Щоб "Слава Україні" гриміло по всьому світу, щоб ці слова завжди підтримували наших футболістів і на футбольному полі, і поза ним", – цитує Павелка сайт телеканалів "Футбол 1/2".

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