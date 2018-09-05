Павелко: УЄФА схвалив гасло "Слава Україні" на футболках збірної

Бельгія — 14:53 362
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Маліновський – найкращий гравець стартових турів у Бельгії, Безус, якого ігнорують у збірній – другий серед українців
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Збірна України прибула до Чехії на матч Ліги наційЛіга націй — 14:30 657
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Рівно 20 років тому Україна перемогла Росію у феєричному матчі – ретро дняЗбірна України — 14:17 598
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Чехія – незручний суперник для України, який переживає зміну поколінь: знайомство із першим опонентом у Лізі наційЛіга націй — 13:16 1974
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Ліон – головний суперник Шахтаря в боротьбі за 2-е місце у групі Ліги чемпіонів: його гравці втричі дорожчіЛіга чемпіонів — 10:38 2605
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