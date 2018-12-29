Павелко: У Головка величезний потенціал та велике майбутнє

Президент ФФУ Андрій Павелко підтримав Олександра Головка після звільнення з посади головного тренера молодіжної збірної України.

"Я б хотів подякувати Олександру Головку за те, що він виявив максимальні якості головного тренера, дав можливість молодіжній збірній на рівних битися з провідними командами Європи.

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Упевнений, що у нього велике майбутнє, величезний потенціал. Це дуже сильний фахівець для українського футболу", – сказав Андрій павелко в ефірі каналу "Футбол 1".

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Нагадаємо, Олександр Головко був звільнений з посади головного тренера молодіжної збірної України. Новим наставником був призначений Руслан Ротань.