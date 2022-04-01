"Учора в Катарі відбувся 72-й Конгрес ФІФА. Я не міг поїхати, тому що в нашій країні триває війна з російськими фашистами.

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Хоча ні, це не війна, а психічне безумство проти нашої держави навали тупих виродків, які безжально знищують наших дітей і їхніх батьків. Це новий геноцид цілого покоління талановитих українців.

Фашисти вбили багато українських дітей, які могли б, але вже ніколи не стануть успішними підприємцями, вчителями, лікарями, дипломатами чи футбольними зірками, чемпіонами і володарями "Золотих м’ячів". Що це, якщо не безумство сліпої пітьми?" – написав Павелко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

До слова, відеозвернення очільника українського футболу до Конгресу було суттєво відредаговано: ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні – з ролика видалили відео злочинів російської армії, залишивши лише пряму мову Павелка.

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