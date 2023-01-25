Президент УАФ Андрій Павелко вважає, що певна заслуга у рекордному трансфері Михайла Мудрика належить і Українській асоціації футболу.

– Трансфер Мудрика, я впевнений, відбувся лише завдяки тому, що ми розпочали чемпіонат.

Ребров готовий очолити збірну України, суттєво втративши в зарплаті – тренер відмовляється від великих грошей

– Через те, що ми граємо в Україні, Шахтар і втратив 50 мільйонів євро. Якби ми грали за кордоном, то клуб змусив би всіх футболістів приїхати.

– Мабуть, так, – розповів Андрій Павелко на прес-конференції.

Нагадаємо, Шахтар гарантовано отримає від Челсі за 22-річного вінгера 70 мільйонів євро – рекордна угода в історії українського футболу. Завдяки передбаченим бонусам сума трансферу гравця збірної України може скласти 100 млн євро.

Першу частину УПЛ Шахтар завершив на другій позиції турнірної таблиці – 13 поєдинків, 30 очок. СК Дніпро-1 набрав 35, але зіграв на матч більше.

Зінченко – найкращий гравець проти МЮ, екстаз від Мудрика та провал Яремчука: наші в Європі