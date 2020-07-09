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ДИНАМО - ВОРСКЛА КАРПАТИ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Павелко: Суддівська бригада Монзуль – гордість України

19:36 - Читать на русском
Павелко: Суддівська бригада Монзуль – гордість України
Суддівська бригада Катерини Монзуль / Footboom

Президент УАФ Андрій Павелко поділився думкою про роботу суддівської бригади Катерини Монзуль на фіналі Кубка України.

28’ Беньямін Вербіч
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямін Вербіч

"Ще жодного разу в історії не було, щоб одна бригада арбітрів відсудила і півфінали, і фінал. Сьогодні у нас є дуже сильна жіноча бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль, яка по праву номер один. Вона обслуговує вирішальні матчі.

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Вона працює на дуже високому рівні, хто би що не говорив. Така бригада – це гордість України. Багато чоловіків повинні тягнутися за такою впевненістю і бездоганним арбітражем, який показує бригада жінок", – наводить слова Павелка Футбол News.

Нагадаємо, бригада Катерини Монзуль відпрацювала у півфіналі та фіналі Кубка України на матчах Динамо. В підсумку, саме кияни стали володарями трофею, обігравши Ворсклу в серії пенальті.

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11:29
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Теги
Кубок України Динамо - Ворскла УАФ Андрій Павелко Катерина Монзуль
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