Павелко: Суддівська бригада Монзуль – гордість України

Президент УАФ Андрій Павелко поділився думкою про роботу суддівської бригади Катерини Монзуль на фіналі Кубка України.

"Ще жодного разу в історії не було, щоб одна бригада арбітрів відсудила і півфінали, і фінал. Сьогодні у нас є дуже сильна жіноча бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль, яка по праву номер один. Вона обслуговує вирішальні матчі.

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Вона працює на дуже високому рівні, хто би що не говорив. Така бригада – це гордість України. Багато чоловіків повинні тягнутися за такою впевненістю і бездоганним арбітражем, який показує бригада жінок", – наводить слова Павелка Футбол News.

Нагадаємо, бригада Катерини Монзуль відпрацювала у півфіналі та фіналі Кубка України на матчах Динамо. В підсумку, саме кияни стали володарями трофею, обігравши Ворсклу в серії пенальті.

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