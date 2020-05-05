Павелко розповів про домовленість з Міністерством спорту України щодо реанімування сезону

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко зізнався, що повільними кроками футбол повертається в УПЛ.

"Уряд готує ряд пом’якшень карантину, які стосуються і футбольного життя. Зокрема, планується, що команди незабаром зможуть відновити групові тренування на базах клубів.

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Спільно з Міністерством охорони здоров’я, а також з урахуванням рекомендацій УЄФА, розробляємо протоколи для відновлення чемпіонату та Кубку України.

Сьогодні також відбулася телефонна розмова з Міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом і президентом НОК України Сергієм Бубкою щодо наслідків пандемії і варіантів виходу українського спорту з карантину.

А на завтра під керівництвом міністра запланована відеоконференція щодо ситуації з COVID-19 з керівниками федерацій олімпійських видів спорту. Спортивна громадськість України як ніколи єдина і готова до спільних дій з подолання наслідків пандемії”, – написав Павелко у Facebook.

Нагадаємо, чемпінат України був призупинений після 23-го туру через пандемію.

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