Павелко розповів, коли збірна України U-20 отримає рекордні преміальні за перемогу на чемпіонаті світу

Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що чемпіони світу U-20 отримають рекордну винагороду.

"Вершиною поточного року стала грандіозна перемога підопічних Олександра Петракова на чемпіонаті світу U-20.

"Приємно, що цю нагороду придумали в останній момент", – Петраков з гумором прийняв особливий приз від УАФ

Приємно повідомити, що 16 грудня на спеціальному урочистому вечорі чемпіони отримають заслужену нагороду – рекордні преміальні", – сказав Павелко на церемонії "Футбольні зірки України-2019".

Нагадаємо, на початку літа збірна України U-20 на чолі з Олександром Петраковим вперше в історії вітчизняного футболу стала переможцем чемпіонату світу.

"У роздягальні Волині враження, що хтось помер": стати чемпіоном світу, не зазнатися, відповісти Вороніну і Леоненку