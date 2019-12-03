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Павелко розповів, коли збірна України U-20 отримає рекордні преміальні за перемогу на чемпіонаті світу

13:26 991 Читать на русском
Павелко розповів, коли збірна України U-20 отримає рекордні преміальні за перемогу на чемпіонаті світу
Андрій Павелко / УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що чемпіони світу U-20 отримають рекордну винагороду.

"Вершиною поточного року стала грандіозна перемога підопічних Олександра Петракова на чемпіонаті світу U-20.

"Приємно, що цю нагороду придумали в останній момент", – Петраков з гумором прийняв особливий приз від УАФ

Приємно повідомити, що 16 грудня на спеціальному урочистому вечорі чемпіони отримають заслужену нагороду – рекордні преміальні", – сказав Павелко на церемонії "Футбольні зірки України-2019".

Нагадаємо, на початку літа збірна України U-20 на чолі з Олександром Петраковим вперше в історії вітчизняного футболу стала переможцем чемпіонату світу.

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Теги
Збірна України Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Андрій Павелко
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