"Я впевнений, що рішення про усунення російських команд дасть всій Європі та світу ще один дуже важливий сигнал про те, що агресія проти нашої держави обов’язково буде покарана.

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Важливо, щоб всі ми бачили, що наші команди, які будуть представляти Україну в єврокубках наступного сезону, досягли якомога кращих результатів", – наголосив Павелко у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, вперше команди з країни-окупантки були викинуті з міжнародних змагань 28 квітня. Напередодні ж УЄФА продовжив ізоляцію загарбників від змагань під своєю егідою на всю кампанію 2022/23.

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