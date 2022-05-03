Павелко прокоментував рішення УЄФА продовжити ізоляцію росіян на міжнародній арені
Очільник УАФ Андрій Павелко поділився своїми думками щодо рішення Союзу європейських асоціацій відсторонити окупантів від змагань на наступний сезон.
"Я впевнений, що рішення про усунення російських команд дасть всій Європі та світу ще один дуже важливий сигнал про те, що агресія проти нашої держави обов’язково буде покарана.
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Важливо, щоб всі ми бачили, що наші команди, які будуть представляти Україну в єврокубках наступного сезону, досягли якомога кращих результатів", – наголосив Павелко у коментарі Футбол News.
Нагадаємо, вперше команди з країни-окупантки були викинуті з міжнародних змагань 28 квітня. Напередодні ж УЄФА продовжив ізоляцію загарбників від змагань під своєю егідою на всю кампанію 2022/23.
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