"Сьогодні 47-й черговий Конгрес УЄФА висловив повну довіру й підтримку футбольній Україні. Продовження мандату члена Виконкому УЄФА на наступні чотири роки – це велика честь і відповідальність для мене. І це спільна заслуга всіх наших уболівальників, футболістів, тренерів, арбітрів, футбольних менеджерів, регіональних асоціацій, клубів та їхніх керівників.

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Це заслуга Президента України Володимира Зеленського, з ініціативи й за підтримки якого було відроджено футбольне життя країни й розпочато особливий чемпіонат 2022/23 у восьми різних лігах, серед чоловічих і жіночих команд. Це заслуга наших героїв зі Збройних сил України, які щодня незламно захищають незалежність і майбутнє нашої держави.

Завдяки всім вам футбол в Україні сьогодні є. Попри війну, український футбол продовжує бути важливим інструментом об’єднання зусиль мільйонів заради перемоги. Дякую колегам з європейських національних асоціацій за довіру й багаторічну плідну співпрацю. Вдячний за відданість курсу реформ у європейському футболі Александеру Чеферіну, якого вітаю з переобранням на посаду президента УЄФА.

Вдячний усьому Європейському футбольному союзу за підтримку України в ці складні часи. Одним з першочергових завдань сьогодні для нас є відстоювання інтересів України в контексті проведення чемпіонату світу-2030! Зробимо для цього усе необхідне і навіть більше", – написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

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