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Павелко привітав Динамо з виходом у раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

10:28 436 Читать на русском
Павелко привітав Динамо з виходом у раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Андрій Павелко / фото з соцмереж

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко привітав київське Динамо з перемогою над Славією та виходом у вирішальний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Динамо Київ у плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА! Прекрасний матч, дуже цікавий футбол і, найголовніше, необхідний результат – 2:0 в рідних стінах!

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Вітаю вірних уболівальників клубу, футболістів, тренерський штаб і керівництво ФК Динамо Київ з перемогою, яка ще на один крок наблизила команду до групового етапу Ліги чемпіонів!", – написав очільник ФФУ своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Славії у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів та вийшло на Аякс в плей-офф кваліфікації.

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Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
2 : 0
Славія Прага
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Теги
Ліга чемпіонів Динамо - Славія Прага Динамо Динамо Андрій Павелко
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