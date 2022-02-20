"Я розмовляв з декількома президентами клубів. Вони в захваті, тому що гравці цих клубів шоковані, що на них буде персонально дивитися тренер збірної України.

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Це додаткова мотивація, щоб рости, краще грати. Завжди відчувати, що де б вони не грали – за ними завжди слідкують, вони є потенціальними гравцями збірних.

Дуже добре, що наш тренер об’їздив усі клуби на зборах та побачив всіх гравців. Вважаю, Петраков дуже добру справу робить. Народний тренер. Він такий. Це його звичний стиль життя. Гравці це відчувають, як і керівники клубів. Він спілкується зі всіма", – сказав Павелко у коментарі "Футбол NEWS".

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