"Із великим натхненням дізнався про лист-звернення президента легендарного ФК Металіст Олександра Ярославського до влади Харківщини з пропозицією об’єднатися з усіма небайдужими земляками й відданими вболівальниками та відродити справжній Металіст. Той Металіст, який зовсім недавно захоплював своєю грою не лише харків’ян, а й мільйони шанувальників футболу по всій Україні й далеко за її межами.

Ярославський: Металіст гратиме у Лізі чемпіонів – у нас достатньо фінансування

Дуже вдячний Олександру Ярославському за таку ініціативу! Як член Виконкому УЄФА й президент УАФ буду всіляко сприяти її реалізації. Вірю, що вже в найближчому майбутньому харківський клуб, заснований ще 1925 року, клуб із такою славною історією знову буде зачаровувати нас своєю грою в УПЛ, Кубку України й єврокубках – зокрема і в Лізі чемпіонів!" – написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Ярославський був президентом Металіста до 2012-го року, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Напередодні бізнесмен зробив офіційну заяву щодо намірів відродити харківський клуб.

"Ребров казав: "Головне – не хвилюйтеся": герой Колоса – про вдячність Динамо, вирок від Хацкевича і Лігу чемпіонів