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Павелко похизувався поверненням вболівальників на українські стадіони

12:27 - Читать на русском
Павелко похизувався поверненням вболівальників на українські стадіони
Андрій Павелко / Фото УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував перші поєдинки в Україні після карантину за участі фанатів на трибунах.

22’ Павло Оріховський
24’ Денис Антюх
50’ Денис Антюх
87’ Євген Морозко
 
Євген Волинець 48’
22’ Павло Оріховський
24’ Денис Антюх
48’ Євген Волинець
50’ Денис Антюх
87’ Євген Морозко

"Для кожного вболівальника це історичний день. Повернутися на стадіони і взагалі побачити футбол наживо. Хотілося б, щоб у наше життя він повернувся повністю, тому що карантин і пандемія внесли стрес в світовий футбол.

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І те, що ми одна з небагатьох країн Європи і світу, яка вже повернула уболівальників, вважаю, дуже велике досягнення. Я вдячний нашій команді УАФ, яка доклала всіх зусиль спільно з Міністерством охорони здоров'я для того, щоб ми одні з небагатьох в Європі повернули вже глядачів на трибуни", – сказав Павелко в ефірі ТК Футбол.

Поєдинок плей-офф УПЛ за Лігу Європи Олександрія – Маріуполь відвідали 1 070 вболівальників, матч Колос – СК Дніпро-1 – 2 915. Нагадаємо, МОЗ дозволило заповнювати арени лише на 25%.

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Теги
Колос - СК Дніпро-1 Андрій Павелко футбольні фанати коронавірус
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