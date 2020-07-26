Павелко похизувався поверненням вболівальників на українські стадіони

"Для кожного вболівальника це історичний день. Повернутися на стадіони і взагалі побачити футбол наживо. Хотілося б, щоб у наше життя він повернувся повністю, тому що карантин і пандемія внесли стрес в світовий футбол.

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І те, що ми одна з небагатьох країн Європи і світу, яка вже повернула уболівальників, вважаю, дуже велике досягнення. Я вдячний нашій команді УАФ, яка доклала всіх зусиль спільно з Міністерством охорони здоров'я для того, щоб ми одні з небагатьох в Європі повернули вже глядачів на трибуни", – сказав Павелко в ефірі ТК Футбол.

Поєдинок плей-офф УПЛ за Лігу Європи Олександрія – Маріуполь відвідали 1 070 вболівальників, матч Колос – СК Дніпро-1 – 2 915. Нагадаємо, МОЗ дозволило заповнювати арени лише на 25%.

Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи