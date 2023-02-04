Президент УАФ Андрій Павелко звернувся до суду, аби заткнути одного зі своїх найбільших критиків – Костянтина Андріюка.

У реєстрі Єдиного контакт-центру судової влади України з'явилась справа 745/1508/23, в якій Андрій Павелко позивається до журналіста Костянтина Андріюка.

"Найкраще, що наразі може зробити Павелко для українського футболу – це піти з нього", – представник Шахтаря

Предмет позову у цій справі – "Про спростування недостовірної інформації". Вона перебуває на стадії призначення судді, а дата реєстрації – 1 лютого.

Нагадаємо, Андріюк відомий своїми розслідуваннями навколо діяльності УАФ, яку очолює Андрій Павелко. Журналісту показово відмовили в акредитації на нещодавню прес-конференцію Павелка.

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