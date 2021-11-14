Голова Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, що збірна України не залишиться без підтримки у поєдинку 8-го туру кваліфікації до ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.

"Вболівальники будуть. Ми відстояли, щоби представництво України було на цьому матчі. Сьогодні ми закінчили переговори, а завтра вранці на сайті УАФ буде інформація про те, як підтримати нашу збірну. Це невелика кількість, але там і стадіон невеликий. Нам буде виділено нашу квоту відповідно до стандартів УЄФА.

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Щасливчики, які потраплять на цей матч, з перших секунд підтримуватимуть нашу збірну на стадіоні. Стадіон маленький, тож гостьовий сектор зможуть відвідати 200 наших уболівальників. Плюс наша невелика делегація, яка представлятиме УАФ. Кожен наш голос буде чути в ефірі", – поділився Павелко у ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, поєдинок між боснійцями і українцями відбудеться у вівторок, 16 листопада, на стадіоні Біліно Поле в Зениці. Початок зустріч о 21:45. У паралельному матчі квартету D збірна Фінляндії у Гельсінкі зіграє з французами.

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