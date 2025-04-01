Екс-генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький та колишній фінансовий директор організації Євгенія Сагайдак отримали нові підозри за матеріальні збитки. Екс-очільнику УАФ Андрію Павелку вручити підозру неможливо, адже він перебуває за межами країни, повідомив журналіст Костянтин Андріюк у своєму Telegram-каналі.

Павелко виграв справу в Європейському суді – затримання екс-президента УАФ визнано незаконним

"Трішки новин вам про ексочільників українського футболу. Чергові, нові підозри від Генеральної Прокуратури України отримали:

екс-генеральний секретар УАФ – Юрій Запісоцький.

екс-фінансовий директор УАФ – Євгенія Сагайдак.

Мова про матеріальні збитки завдані ФФУ/УАФ офшорними схемами, у період 2015-16 рр. на майже 9 мільйонів 329 євро. Ще одному фігуранту справи – екс-президенту УАФ Андрію Павелку – повідомити про підозру неможливо, бо УВАГА – він перебуває наразі за межами України.

Павелко, виявляється покинув Україну в грудні 2024 року і досі не повертався. А як же виїхав фігурант кримінального провадження, особа під підозрою, чию справу вже спрямовано до суду? Підстава для виїзду УВАГА-2 – інвалідність", – написав Андріюк.

Нагадаємо, Андрій Павелко був президентом УАФ з 2015 по 2024 рік. У лютому 2023 року Печерський районний суд Києва усунув його з посади через звинувачення у корупції та розкраданні коштів. Нещодавно, екс-очільник футбольної організації виграв справу у Європейському суді з прав людини щодо свого незаконного затримання.

Такої кадрово слабкої збірної України не було ще ніколи

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