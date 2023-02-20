Печерський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи для Андрія Павелка та Юрія Запісоцького стосовно їхніх кримінальних проваджень, повідомляє Андріюк у своєму Telegram-каналі.

Суд тимчасово відсторонив Павелка з посади президента УАФ

Обом заборонено покидати межі України до 20 квітня 2023 року. Цікаво, що 5 квітня має відбутись конгрес УЄФА, де Павелко планував переобратись на посаду члена виконавчого комітету УЄФА. Рішення суду не підлягає оскарженню, тож президент УАФ не зможе бути присутнім на конгресі.

Нагадаємо, що Андрія Павелка рішенням суду тимчасово відсторонили від посади президента УАФ, хоча асоціація спростувала цю інформацію. 47-річного Павелка раніше випустили на волю під заставу у близько 10 мільйонів гривень. Його, зокрема, підозрюють у розкраданні коштів під час будівництва заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

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