Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко найближчі два місяці проведе в СІЗО, якщо не внесе заставу.

Печерський суд Києва призначив Павелку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 січня 2023 року. Щоправда, за президента УАФ можуть внести заставу в сумі 9 мільйонів 880 тисяч гривень. Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк у Telegram-каналі.

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Судове засідання відвідали колишні легендарні футболісти, а нині працівники УАФ – Олег Блохін, Анатолій Дем'яненко, Олег Блохін та Олексій Михайличенко.

Напередодні такий же запобіжний захід призначили Юрію Запісоцькому – генеральному секретарю УАФ. Судове засідання у кримінальному провадженні мало відбутися ще у п'ятницю, але через фейкове замінування Печерського суду запобіжний захід президенту УАФ обрали лише сьогодні.

Нещодавно Павелко і Запісоцький отримали підозри від Генеральної прокуратури у кримінальному провадженні щодо будівництва заводу з виробництва штучної трави, а також закупівлі продуктів для тоді ще Федерації футболу України. УАФ усі звинувачення заперечувала.