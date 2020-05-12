Павелко оштрафований за підтримку Віди, ФІФА відкидає звинувачення у корупції, – ЗМІ

Провідне американське видання спростувало звинувачення у фінансових махінаціях щодо президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Власне розслідування висловлених звинувачень на адресу президента УАФ Андрія Павелка з боку швейцарського журналіста Арно Беди провело видання The Washington Post.

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Нагадаємо, напередодні швейцарський журналіст у своєму матеріалі для журналу L'illustre стверджував, що Павелко нібито став об'єктом "слідства" ФІФА, через різні "розслідування і підозри у розтраті грошових коштів і корупції". Міжнародна федерація футболу цю інформацію спростувала заявивши, що після відставки з посади у дисциплінарному комітету він проходив окреме розслідування комітету етики ФІФА, яке, однак, жодним чином не було пов'язане з фінансовими питаннями.

За підсумками цього розслідування з Павелком була укладена угода, згідно з якою він заплатив штраф у розмірі 10 тисяч швейцарських франків, за публічну підтримку хорватських футболістів, яких ФІФА покарала під час ЧС-2018. До слова, Павелко заперечував проти рішення ФІФА, яке попередило захисника Хорватії Домагоя Віду за коментарі у відео, випущеному онлайн після перемоги над Росією у чвертьфіналі – Віда позитивно відгукувався про Україну, де грав за київське Динамо.

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