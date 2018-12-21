Павелко обраний віце-президентом НОК України

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко буде обіймати посаду віце-президента Національного олімпійського комітету України.

Відбулася звітно-виборна Генеральна асамблея Національного олімпійського комітету України, під час якої президент Федерації футболу України Андрій Павелко був обраний віце-президентом комітету.

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Андрій Павелко з 2009 року очолює Національний олімпійський комітет у Дніпропетровській області та є членом Виконкому НОК, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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