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Павелко: Неприступністю Арени Львів пишається вся Україна

19:18 11 Читать на русском
Павелко: Неприступністю Арени Львів пишається вся Україна
Андрій Павелко / фото із соцмереж

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко поділився враженнями після товариського матчу між збірною України серед ветеранів і колишніми гравцями Карпат (0:1).

"Неймовірна гостинність, віддані патріоти і неповторна футбольна атмосфера є візитною карткою міста Лева в Європі і в усьому світі.

УАФ ухвалила збільшення кількості учасників УПЛ з сезону 2020/21 – ще через рік буде 16 команд

Національна збірна завжди знаходить тут надзвичайну підтримку, яка допомагає "синьо-жовтим" здобувати важливі перемоги, а неприступністю Арени Львів пишається вся футбольна Україна.

Дякую Львову за яскраві футбольні моменти, які місто дарувало і дарує мільйонам уболівальників", – цитує Павелка прес-служба УАФ.

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Теги
Арена Львів Андрій Павелко Збірна України
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