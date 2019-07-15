Павелко: Неприступністю Арени Львів пишається вся Україна

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко поділився враженнями після товариського матчу між збірною України серед ветеранів і колишніми гравцями Карпат (0:1).

"Неймовірна гостинність, віддані патріоти і неповторна футбольна атмосфера є візитною карткою міста Лева в Європі і в усьому світі.

УАФ ухвалила збільшення кількості учасників УПЛ з сезону 2020/21 – ще через рік буде 16 команд

Національна збірна завжди знаходить тут надзвичайну підтримку, яка допомагає "синьо-жовтим" здобувати важливі перемоги, а неприступністю Арени Львів пишається вся футбольна Україна.

Дякую Львову за яскраві футбольні моменти, які місто дарувало і дарує мільйонам уболівальників", – цитує Павелка прес-служба УАФ.

Карпати перемогли збірну України – перша поразка "синьо-жовтих" у Львові, епічний автогол та історичне дежавю