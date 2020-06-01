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Павелко назвав умови повернення вболівальників на матчі УПЛ

17:14 125 Читать на русском
Павелко назвав умови повернення вболівальників на матчі УПЛ
НСК Олімпійський / Фото ФК Шахтар

За мотивами матчу Шахтар – Динамо (3:1) президент УАФ Андрій Павелко заявив, що наступною метою керівництва федерації буде повернення фанатів на трибуни.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Єдине, що виглядає дуже сумно в поверненні матчів УПЛ – абсолютно порожні трибуни. Адже вболівальники і є душею футболу!

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Тому нашою наступною метою є можливість проведення поєдинків з вболівальниками на стадіонах. Але її реалізація напряму залежить від подальшої динаміки захворювань на COVID-19. Сподіваюсь і бажаю всім нам, що вона буде позитивною і скоро ми зможемо насолоджуватися футболом разом з заповненими трибунами по всій Україні!" – написав Павелко у Facebook.

Кілька тижнів тому очільник МОЗ України повідомив, що питання повернення фанатів на трибуни розглядатиметься не раніше вересня.

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Теги
Шахтар - Динамо Андрій Павелко футбольні фанати коронавірус
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