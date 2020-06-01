Павелко назвав умови повернення вболівальників на матчі УПЛ

За мотивами матчу Шахтар – Динамо (3:1) президент УАФ Андрій Павелко заявив, що наступною метою керівництва федерації буде повернення фанатів на трибуни.

"Єдине, що виглядає дуже сумно в поверненні матчів УПЛ – абсолютно порожні трибуни. Адже вболівальники і є душею футболу!

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Тому нашою наступною метою є можливість проведення поєдинків з вболівальниками на стадіонах. Але її реалізація напряму залежить від подальшої динаміки захворювань на COVID-19. Сподіваюсь і бажаю всім нам, що вона буде позитивною і скоро ми зможемо насолоджуватися футболом разом з заповненими трибунами по всій Україні!" – написав Павелко у Facebook.

Кілька тижнів тому очільник МОЗ України повідомив, що питання повернення фанатів на трибуни розглядатиметься не раніше вересня.

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