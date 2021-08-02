"Я безмежно вдячний Андрію Шевченку і його тренерському штабу, які протягом п’яти років працювали у збірній України. Поважаю їхнє рішення розвивати свою кар’єру на клубному рівні. І при цьому, дякую за всі ті емоції, які всі ми пережили за цей період під час матчів збірної України.

Шевченко завершив роботу в збірній України – офіційна заява УАФ

Наша головна команда зробила величезний крок уперед у своєму розвитку. Ми почали грати в сучасний, видовищний футбол. Грою збірної України під керівництвом Андрія Шевченка захоплювалися не лише в Україні, а й в усьому світі. Упевнений, у пам’яті вболівальників серед інших яскравих матчів назавжди залишаться домашні перемоги над Сербією та Португалією, тактично бездоганна перемога над Іспанією.

Зізнаюся, було непросто ухвалити рішення про продовження співпраці з тренерським штабом Андрія Шевченка після відбору ЧС-2018. Тоді збірна України не вийшла з групи, і на адресу УАФ, мене особисто, лунало чимало критики. Але я дякую членам Виконкому УАФ, які дослухалися до моїх аргументів, і ми тоді продовжили співпрацю зі штабом Андрія Шевченка.

У результаті виступ збірної України на Євро-2020 став окремою яскравою сторінкою українського футболу. Перший в історії вихід у плей-офф на чемпіонатах Європи і підсумкове місце у вісімці найсильніших команд континенту – про це ми лише мріяли, коли Андрій Шевченко у 2016 році розпочинав свою роботу на чолі національної команди.

УАФ визначилась з головними кандидатами на заміну Шевченку на чолі збірної України, – ЗМІ

Стратегія та шлях розвитку збірної, обрані п'ять років тому, підтвердили свою правильність чудовим історичним результатом. Вважаю, що цю роботу потрібно продовжити, і розраховую на те, що й Андрій Шевченко, і представники його тренерського штабу, залишаться у структурі УАФ у статусі консультантів і в подальшому.

Не виключаю, що набувши досвіду роботи в клубі, Андрій Шевченко зможе повернутися на посаду головного тренера збірної України. А зараз я бажаю Андрію подальших успіхів у тренерській роботі", – написав Павелко на своїй Facebook-сторінці.

Додамо, що Андрій Миколайович очолив збірну України влітку 2016-го, провівши відтоді 52 офіційні зустрічі. Найбільшим досягненням фахівця за цей час був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії. 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде ухвалено рішення щодо тренерського штабу збірної України.

Хто очолить збірну України після Шевченка – 12 кандидатур