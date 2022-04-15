"Зараз є пропозиція від УЄФА, ми дуже вдячні за неї нашим колегам та особисто президенту УЄФА Александеру Чеферіну, який запропонував зробити табір у його рідному місті Любляні, у Словенії.

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Я дуже поважаю моїх колег із Федерації футболу Словенії, які надають найкращі умови для підготовки нашої збірної.

Також разом зі спеціалістами з Союзу європейських футбольних асоціацій ми працюємо над проведенням цілої низки благодійних матчів нашої збірної, які проходитимуть під патронатом УЄФА. Зараз ми працюємо над організацією цих матчів з огляду на побажання нашого головного тренера та тренерського штабу", – сказав Павелко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, раніше наставник збірної України Олександр Петраков зізнався, що планує розпочати збір 28 квітня без легіонерів.

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